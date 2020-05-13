Капремонт ЖД вокзала Коротчаево завершат с опережением графика

13 Май 2020 2020-05-13T09:19:02+03:00

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Строители приступили к капремонту железнодорожного вокзала в Коротчаево, Новый Уренгой. Здание было построено в 2003 году и нуждалось в обновлении инженерных сетей, кровли и многого другого, сообщает администрация Пуровского района.

Завершение работ согласно плану назначено на август 2021 года, однако застройщик планирует закончить работы в ноябре 2020 года, с опережением графика на 9 месяцев.

Планируется заменить кровлю и инженерные системы здания, провести внутреннюю отделку помещений, поставить новые окна и двери, утеплить и обновить фасад, а также выполнить благоустройство территории. Несмотря на текущую эпидемиологическую обстановку и вызванные ею трудности с поставкой строительных материалов, застройщик, понимая важность работы ЖД вокзала, находит новых поставщиков и стремится выполнить работы в максимально короткие сроки. Через вокзал проходит большой пассажиропоток на Мессояхинское, Заполярное и Южно-Русское месторождения, а также в Тазовский и Пуровский районы. Для ускорения сроков ремонта здание было временно закрыто для пассажиров, но транспортное сообщение не прерывается.

ИСТОЧНИК KP.RU