В Уренгое шьют маски и средства индивидуальной защиты
В уренгойском ателье взялись за изготовление масок и средств индивидуальной защиты. Местный предприниматель Юлия Деревянко специально во время пандемии перепрофилировала своё ателье. В период самоизоляции она вместе с волонтёром шьёт медицинскую одежду.
Вначале было сложно определиться с размерами, потом решили сделать одно лекало. Теперь на изготовление одного костюма уходит в среднем два часа.
Маски, как оказалось, тоже делать непросто. Марля, в отличие от бязи, тонкая и осыпается. По правилам, маска должна состоять из шести-восьми слоёв, только при таких условиях она выполнит защитную функцию.
Больнице уже передали запас средств индивидуальной защиты. За девять дней в ателье сшили более сотни медицинских масок и семь СИЗ-комбинезонов. Изготовленную продукцию стерилизуют и используют при необходимости.
Руководитель филиала Уренгойской участковой больницы Ирина Костина от имени медицинских работников и от себя лично поблагодарила неравнодушных людей, которые оказывают помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU