2020-05-13T09:06:43+03:00
Общество

В Уренгое шьют маски и средства индивидуальной защиты

На изготовление одного костюма уходит в среднем два часа
Анна Полякова
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В Уренгое шьют маски и средства индивидуальной защиты Фото: puradm.ruВ Уренгое шьют маски и средства индивидуальной защиты Фото: puradm.ru
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В уренгойском ателье взялись за изготовление масок и средств индивидуальной защиты. Местный предприниматель Юлия Деревянко специально во время пандемии перепрофилировала своё ателье. В период самоизоляции она вместе с волонтёром шьёт медицинскую одежду.

Вначале было сложно определиться с размерами, потом решили сделать одно лекало. Теперь на изготовление одного костюма уходит в среднем два часа.

Маски, как оказалось, тоже делать непросто. Марля, в отличие от бязи, тонкая и осыпается. По правилам, маска должна состоять из шести-восьми слоёв, только при таких условиях она выполнит защитную функцию.

Больнице уже передали запас средств индивидуальной защиты. За девять дней в ателье сшили более сотни медицинских масок и семь СИЗ-комбинезонов. Изготовленную продукцию стерилизуют и используют при необходимости.

Руководитель филиала Уренгойской участковой больницы Ирина Костина от имени медицинских работников и от себя лично поблагодарила неравнодушных людей, которые оказывают помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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