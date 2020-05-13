2020-05-13T08:54:58+03:00
Экономика

В Надымском районе готовятся сажать картофель

Выращивать планируют раннеспелые сорта с коротким периодом созревания
Анна Полякова
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В Надымском районе готовятся сажать картофель Фото: yanao.ruВ Надымском районе готовятся сажать картофель Фото: yanao.ru
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В Надымском районе начали распахивать почву под картофель. Высаживать планируется два сорта – галу и розару. Это раннеспелые сорта картофеля с коротким периодом созревания – в среднем 70 дней, что оптимально для северных регионов.

Для надымского хозяйства, которое уже два года занимается разведением герефордов – крупного рогатого скота мясной породы, это будет первый опыт работы в растениеводстве. Поле площадью семь гектаров неподалеку от Надыма у муниципалитета арендовал фермер Александр Бородин. И в предстоящем сезоне планирует получить с него до 80 тонн урожая. 15 тонн семян планируют закупить в Тюменской области. К посадке приступят в конце мая.

Специализированная техника частично была приобретена за счет районного бюджета, частично – в рамках государственной программы «Развитие АПК». Кроме того, за реализацию продукции фермерское хозяйство будет получать окружные субсидии по направлению «производство картофеля и овощей».

Также в этом году возделывать поля будут в Салехарде, в Красноселькупском и в Шурышкарском районах. Общая площадь посевных площадей составляет более 40 гектаров, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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