Ноябрянин жестоко избивал новых подруг, одна из которых скончалась

13 Май 2020 2020-05-13T08:06:12+03:00

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В Ноябрьске судят мужчину, жестоко избивавших своих новых подруг. В ходе расследования уголовного дела о гибели женщины выявили и другие эпизоды преступлений.

19 февраля 2020 года в квартире дома по улице Магистральная было обнаружено тело женщины. В ходе выяснения обстоятельств ее гибели установлен причастный к совершению преступления.

Им оказался 50-летний мужчина, который, познакомившись с ней и распивая с ней спиртные напитки, жестоко избил свою новую знакомую. Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, он нанес ей не менее 23-х ударов кулаками и ногами, а также не менее 16-ти ударов деревянной палкой по различным частям тела и голове. Женщина скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы.

Следователи также выяснили, что мужчина в 2019 году при схожих обстоятельствах совершил преступления в отношении еще двух женщин. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU