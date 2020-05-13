Ноябрянин жестоко избивал новых подруг, одна из которых скончалась
В Ноябрьске судят мужчину, жестоко избивавших своих новых подруг. В ходе расследования уголовного дела о гибели женщины выявили и другие эпизоды преступлений.
19 февраля 2020 года в квартире дома по улице Магистральная было обнаружено тело женщины. В ходе выяснения обстоятельств ее гибели установлен причастный к совершению преступления.
Им оказался 50-летний мужчина, который, познакомившись с ней и распивая с ней спиртные напитки, жестоко избил свою новую знакомую. Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, он нанес ей не менее 23-х ударов кулаками и ногами, а также не менее 16-ти ударов деревянной палкой по различным частям тела и голове. Женщина скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы.
Следователи также выяснили, что мужчина в 2019 году при схожих обстоятельствах совершил преступления в отношении еще двух женщин. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU