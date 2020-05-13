В Новом Уренгое иномарка, сдавая назад, сбила пешехода
За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 14 ДТП, в одном из которых пострадал человек.
Авария произошла 12 мая в Новом Уренгое во дворе микрорайона Энтузиастов. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, около 19 часов 30 минут водитель автомобиля «Hyundai» не убедился в безопасности выполнения маневра при движении задним ходом и сбил пешехода. В результате ДТП мужчина получил травмы.
По данным регионального ведомства, всего с начала 2020 года на ямальских дорогах в 1945 зарегистрированных ДТП погибли 17 человек и 174 травмированы, в их числе 15 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU