2020-05-13T07:39:55+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое иномарка, сдавая назад, сбила пешехода

В результате ДТП мужчина получил травмы
Анна Полякова
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В Новом Уренгое иномарка, сдавая назад, сбила пешехода Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Новом Уренгое иномарка, сдавая назад, сбила пешехода Фото: Госавтоинспекция Ямала
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За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 14 ДТП, в одном из которых пострадал человек.

Авария произошла 12 мая в Новом Уренгое во дворе микрорайона Энтузиастов. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, около 19 часов 30 минут водитель автомобиля «Hyundai» не убедился в безопасности выполнения маневра при движении задним ходом и сбил пешехода. В результате ДТП мужчина получил травмы.

По данным регионального ведомства, всего с начала 2020 года на ямальских дорогах в 1945 зарегистрированных ДТП погибли 17 человек и 174 травмированы, в их числе 15 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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