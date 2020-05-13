В Новом Уренгое иномарка, сдавая назад, сбила пешехода

13 Май 2020 2020-05-13T07:39:55+03:00

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За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 14 ДТП, в одном из которых пострадал человек.

Авария произошла 12 мая в Новом Уренгое во дворе микрорайона Энтузиастов. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, около 19 часов 30 минут водитель автомобиля «Hyundai» не убедился в безопасности выполнения маневра при движении задним ходом и сбил пешехода. В результате ДТП мужчина получил травмы.

По данным регионального ведомства, всего с начала 2020 года на ямальских дорогах в 1945 зарегистрированных ДТП погибли 17 человек и 174 травмированы, в их числе 15 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU