2020-05-13T05:16:07+03:00
Общество

Погода на Ямале 13 мая: местами пройдут кратковременные дожди

Температура воздуха +7... +18 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 13 мая: местами пройдут кратковременные дождиПогода на Ямале 13 мая: местами пройдут кратковременные дождиФото: Анна Полякова
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В среду, 13 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +9 градусов, солнечно, без осадков, ветер северо-восточный 8 м/с.

В Ноябрьске + 19 градусов, ясная погода, осадки не ожидаются, ветер северный 4 м/с.

В Новом Уренгое +7 градусов, пасмурно, дождь пройдет только утром, ветер восточный 5 м/с.

В Надыме +13 градусов, днем солнечно, без осадков, ветер северо-восточный 3 м/с.

В Губкинском +12 градусов, пасмурно, в середине дня - дождь, ветер северо-восточный 6 м/с.

В Тарко-Сале +10 градусов, утром пройдет дождь, ветер северо-восточный 4 м/с.

В Муравленко +18 градусов, солнечно, без осадков, северный ветер 4 м/с.

В Лабытнанги +6 градусов, облачно, без осадков, ветер северо-восточный 8 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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