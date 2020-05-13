Погода на Ямале 13 мая: местами пройдут кратковременные дожди
В среду, 13 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +9 градусов, солнечно, без осадков, ветер северо-восточный 8 м/с.
В Ноябрьске + 19 градусов, ясная погода, осадки не ожидаются, ветер северный 4 м/с.
В Новом Уренгое +7 градусов, пасмурно, дождь пройдет только утром, ветер восточный 5 м/с.
В Надыме +13 градусов, днем солнечно, без осадков, ветер северо-восточный 3 м/с.
В Губкинском +12 градусов, пасмурно, в середине дня - дождь, ветер северо-восточный 6 м/с.
В Тарко-Сале +10 градусов, утром пройдет дождь, ветер северо-восточный 4 м/с.
В Муравленко +18 градусов, солнечно, без осадков, северный ветер 4 м/с.
В Лабытнанги +6 градусов, облачно, без осадков, ветер северо-восточный 8 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU