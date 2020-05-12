2020-05-12T16:45:38+03:00
Происшествия

В лабытнангской колонии за взятку заключенному разрешили свободное передвижение

Начальника оперативного отдела ИК-8 отправили в колонию-поселение
Анна Полякова
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В лабытнангской колонии за взятку заключенному разрешили свободное передвижениеВ лабытнангской колонии за взятку заключенному разрешили свободное передвижениеФото: Ольга Крыльцова
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Сотрудника колонии № 8 в Лабытнанги лишили свободы за взяточничество. Он работал начальником оперативного отдела ФКУ ИК-8 УФСИН России по ЯНАО в момент преступления.

Как сообщили в прокуратуре ЯНАО, за незаконное денежное вознаграждение в сумме 89,7 тысяч рублей он способствовал поощрению осужденного, а также обеспечил ему свободное передвижение на территории жилой зоны исправительного учреждения.

Приговором Лабытнангского городского суда начальник отдела признан виновным в получении взятки за незаконные действия, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Полученные от осужденного деньги подлежат возмещению в доход Российской Федерации.

Прокуратура предъявила в суд исковое заявление о взыскании с осужденного в пользу РФ денежных средств, полученных в качестве взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
В лабытнангской колонии за взятку заключенному разрешили свободное передвижение
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