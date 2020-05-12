В лабытнангской колонии за взятку заключенному разрешили свободное передвижение
Сотрудника колонии № 8 в Лабытнанги лишили свободы за взяточничество. Он работал начальником оперативного отдела ФКУ ИК-8 УФСИН России по ЯНАО в момент преступления.
Как сообщили в прокуратуре ЯНАО, за незаконное денежное вознаграждение в сумме 89,7 тысяч рублей он способствовал поощрению осужденного, а также обеспечил ему свободное передвижение на территории жилой зоны исправительного учреждения.
Приговором Лабытнангского городского суда начальник отдела признан виновным в получении взятки за незаконные действия, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Полученные от осужденного деньги подлежат возмещению в доход Российской Федерации.
Прокуратура предъявила в суд исковое заявление о взыскании с осужденного в пользу РФ денежных средств, полученных в качестве взятки.
ИСТОЧНИК KP.RU