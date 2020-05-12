2020-05-12T16:15:53+03:00
Общество

В Уренгое ледоход прошел без происшествий

Уровень воды не поднялся выше критической отметки
Анна Полякова
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В Уренгое ледоход прошел в штатном режиме Фото: puradm.ruВ Уренгое ледоход прошел в штатном режиме Фото: puradm.ru
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В Уренгое Пуровского района река Пур полностью очистилась ото льда. Ледоход здесь начался 10 мая. Весенний паводок прошёл без происшествий. Как сообщили в районной администрации, уровень воды в реке не поднялся выше критического уровня.

Напомним, в связи ранним ледоходом со 2 мая закрыта понтонно-мостовая переправа. Перевозка населения через Пур осуществляется на воздушных подушках. Суда курсируют круглосуточно, по заполнению. Для жителей посёлка проезд бесплатный, для всех остальных – 500 рублей в одну сторону. Провоз багажа свыше 20 кг – 100 рублей.

Выдача бесплатных талонов для уренгойцев организована ежедневно с 7 до 19 часов в вагончике на месте посадки (рядом с ПМП). Талоны выдаются только жителям поселка при наличии справок от работодателя с места работы, авиа или ж/б билетов, либо направлений в лечебные учреждения.

При посадке на катер строго соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования (наличие защитных масок, перчаток).

Теперь на территории Пуровского района ледоход ждут только в самом северном селе – Самбурге, там вскрытия Пура ожидают 18 мая. Сроки могут сдвинуться в зависимости от погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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