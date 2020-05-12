В Салехарде задержали мужчину, обокравшего свою подругу

12 Май 2020 2020-05-12T16:05:44+03:00

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В Салехарде мужчина обокрал свою доверчивую знакомую. 38-летняя местная жительница обратилась в полицию 6 мая. Она просила привлечь к ответственности мужчину, который похитил с ее банковской карты 20 тысяч рублей.

Оказалось, что она неоднократно позволяла ему пользоваться своей банковской картой для оплаты покупок во время совместного времяпрепровождения. Женщина сообщила приятелю пин-код. Во время очередной покупки мужчина попросил у нее не только карту, но и мобильный телефон под предлогом совершения звонка. Вернувшись домой, женщина обнаружила пропажу денег. Ее знакомый обналичил эту сумму в банкомате одного из магазинов. Женщина пыталась связаться с ним, но его телефон был недоступен.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника. Им оказался ранее не судимый 30-летний мужчина. Свою вину в совершении хищения денежных средств мужчина полностью признал, в содеянном раскаялся.

На него завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU