В Уренгое обновили мемориал Вечного огня

12 Май 2020 2020-05-12T15:54:58+03:00

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В Уренгое увековечили имена ко Дню Победы. В центральном парке обновили мемориал Вечного огня. Здесь установили плиты из гранита с именами и фамилиями ветеранов, проживавших в посёлке геологов.

Вечный огонь в Уренгое теперь обрамлён золотой звездой. Этот образ символизирует павшего солдата, память о котором должна стать бессмертной. Пятиконечная фигура также считается главным символом Красной Армии. К 75-летнему юбилею Победы мемориальный комплекс дополнили плитами из красного гранита, на них высечены фамилии и инициалы ветеранов, сообщили в администрации Пуровского района.

- Это уренгойские ветераны, участники Великой отечественной войны, которые проживали здесь. Список этот был согласован с архивом, с военкоматом, - пояснил замглавы Уренгоя Григорий Хабаров.

В парке также установили большой баннер с фотографиями ветеранов, который теперь в составе мемориального комплекса будет находиться постоянно. Здесь не только портреты тех, чьи имена высечены золотом на гранитных плитах, но и фотографии солдат, которые прислали в местную администрацию сами уренгойцы для участия в акции «Бессмертный полк».

ИСТОЧНИК KP.RU