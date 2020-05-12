На Ямале в районе завода обнаружили скелет человека
На Ямале жуткая находка повергла в шок сотрудников завода по подготовке конденсата к транспорту ООО «Газпром переработка». На территории Пуровского района в районе ЗПК 6 мая 2020 года обнаружены останки тела человека.
Следственный отдел по г.Новый Уренгой следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу проводит доследственную проверку по факту обнаружения скелетированных останков человека.
Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, назначен комплекс судебно-криминалистических экспертиз, направленных на установление его личности и причин смерти. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU