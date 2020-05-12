2020-05-12T13:11:56+03:00
Общество

Берега реки Пур приблизятся еще на 105 метров

Мост планируется запустить в конце года с опережением графика
Анна Полякова
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Берега реки Пур приблизятся еще на 105 метров Фото: puradm.ruБерега реки Пур приблизятся еще на 105 метров Фото: puradm.ru
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Пролётное строение моста через реку Пур готово на 70 %. Как сообщили в администрации Пуровского района, мостостроители приступили к седьмому этапу надвижки пролётного строения. Берега приблизятся еще на 105 метров.

Средняя скорость надвижки пролётного строения составляет 2,5 м/час. Заключительный этап запланирован на 1 июня. После этого начнется монтаж металла в первом и десятом пролёте моста и берега реки Пур соединятся.

Общая длина моста составляет 1023 метра, до окончания строительства осталось 318. Одновременно продолжается подготовка к восьмому этапу – смонтировано 4 134 тонн металлических конструкций. Ведутся работы по укреплению откосов насыпи матрацами рено и устройству ливневой напорной канализации.

Пуровский мост планируется запустить в конце года с опережением графика. Работы по его возведению идут круглосуточно. И строится он без участия регионального бюджета, только за счёт частных инвестиций.

После открытия движения жители Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов получат круглогодичный доступ к основной сети автомобильных дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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