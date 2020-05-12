2020-05-12T11:50:53+03:00
Общество

Представительство Ямала в Тюменской области выпустило аудиокнигу к 75-летию Победы

В ней звучат рассказы фронтовиков, бывших узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда
Анна Полякова
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Представительство Ямала в Тюменской области выпустило аудиокнигу к 75-летию Победы Фото: yanao.ruПредставительство Ямала в Тюменской области выпустило аудиокнигу к 75-летию Победы Фото: yanao.ru
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Представительство ЯНАО в Тюменской области К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне подготовило аудиокнигу воспоминаний ветеранов. В ней звучат рассказы участников военного и трудового фронтов, бывших узников концентрационных лагерей и жителей блокадного Ленинграда.

С каждым годом их живые воспоминания становятся всё более ценным историческим материалом. Чтобы сохранить память и обеспечить связь поколений, сотрудники представительства записали все воспоминания, сообщили в правительстве ЯНАО.

Идея создания не просто печатного издания, а именно аудиозаписи воспоминаний ветеранов родилась во время реализации проекта «Россия – моя история». Участники и свидетели трагических событий Великой Отечественной войны рассказывали ямальским студентам вузов и воспитанникам детдома «Сияние Севера» о боевых подвигах, перенесённых тяготах и тяжёлом труде в тылу. Личные истории ветеранов тронули сердца слушателей. С электронным вариантом книги можно ознакомиться на сайте представительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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