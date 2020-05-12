Выпускники школ и студенты Ямала будут готовиться к экзаменам в классах

12 Май 2020 2020-05-12T10:58:12+03:00

Выпускники школ и студенты будут готовиться к экзаменам в классах Фото: pixabay.com

Занятия будут посещать больше 10 тысяч юных северян

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На Ямале выпускники школ и студенты вернутся в классы. С 18 мая для школьников 9 и 11 классов и с 15 мая для студентов, сдающих демонстрационный экзамен, запланированы очные дополнительные занятия по подготовке к аттестации и экзаменам.

Занятия будут посещать около 10 тысяч выпускников школ и 264 студента. Как сообщили в оперативном штабе ЯНАО, при проведении занятий особое внимание уделят соблюдению санитарно-гигиенических требований.

Так, например, занятия будут проходить в малых группах по 5-10 человек одновременно, помещения буду оснащены приборами обеззараживания воздуха. Детей обязали носить маски и соблюдать дистанцию.

Между тем, студенты техникумов, колледжей, а также школьники с 12 мая продолжат обучение в дистанционном режиме. Ученики начальной школы будут заниматься до 22 мая, остальные - до 29 мая. Для дошкольников продолжат работу дежурные группы.

ИСТОЧНИК KP.RU