В Ноябрьске умерла женщина, подавившись шашлыком

12 Май 2020 2020-05-12T11:01:44+03:00

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В Ноябрьске несчастье произошло во время пикника 9 мая. Умерла женщина, подавившаяся шашлыком. Бригада скорой помощи приехала через четыре минуты после вызова, однако, несмотря на все усилия врачей, спасти 38-летнюю ноябрянку не удалось.

Как оказалось, очевидцы сначала сами пытались помочь подруге, прежде чем вызвать скорую. Сам инцидент произошел примерно за полчаса до того, как они обратились за помощью к врачам.

Врач скорой помощи во время проведения извлек из ротовой полости кусок мяса. Далее был проведен расширенный комплекс сердечно-легочной реанимации. Однако попытки реанимировать пострадавшую оказались безрузельтатными, — пояснили на станции скорой медпомощи Ноябрьска.

Всего за три праздничных дня бригады СМП Ноябрьска совершили более трехсот выездов. В основном помощь потребовалась в связи с резким изменением артериального давления, инфарктами, инсультами, отравлениями. Зарегистрировано 44 несчастных случая, четырнадцать из которых произошли с детьми, которые получили уличные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU