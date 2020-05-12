2020-05-12T11:01:44+03:00
Происшествия

В Ноябрьске умерла женщина, подавившись шашлыком

Очевидцы полчаса пытались своими силами спасти подругу
Анна Полякова
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В Ноябрьске умерла женщина, подавившаяся шашлыком Фото: pixabay.comВ Ноябрьске умерла женщина, подавившаяся шашлыком Фото: pixabay.com
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В Ноябрьске несчастье произошло во время пикника 9 мая. Умерла женщина, подавившаяся шашлыком. Бригада скорой помощи приехала через четыре минуты после вызова, однако, несмотря на все усилия врачей, спасти 38-летнюю ноябрянку не удалось.

Как оказалось, очевидцы сначала сами пытались помочь подруге, прежде чем вызвать скорую. Сам инцидент произошел примерно за полчаса до того, как они обратились за помощью к врачам.

Врач скорой помощи во время проведения извлек из ротовой полости кусок мяса. Далее был проведен расширенный комплекс сердечно-легочной реанимации. Однако попытки реанимировать пострадавшую оказались безрузельтатными, — пояснили на станции скорой медпомощи Ноябрьска.

Всего за три праздничных дня бригады СМП Ноябрьска совершили более трехсот выездов. В основном помощь потребовалась в связи с резким изменением артериального давления, инфарктами, инсультами, отравлениями. Зарегистрировано 44 несчастных случая, четырнадцать из которых произошли с детьми, которые получили уличные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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