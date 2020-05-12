2020-05-12T10:31:50+03:00
Экономика

На Ямале начался централизованный завоз топлива

Первые танкеры с топливом уже отправились в регион
Анна Полякова
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На Ямале начался централизованный завоз топлива Фото: yanao.ruНа Ямале начался централизованный завоз топлива Фото: yanao.ru
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На Ямале начался централизованный завоз топлива к зимнему сезону для предприятий ЖКХ в западную часть округа. Несмотря на непростую ситуацию с пандемией коронавируса, все мероприятия проходят по утвержденному плану-графику, сообщили в праивтельстве ЯНАО.

Первые танкеры с топливом уже отправились в регион. За короткое северное лето в навигационный период 2020 года планируется поставить на полуостров более 73 тысяч тонн нефтепродуктов и более 18 тысяч тонн угля.

Поставка нефтепродуктов в арктический регион осуществляется в несколько этапов. С начала навигации следом за ледоходом ведется завоз по большой воде в населенные пункты, расположенные на быстро мелеющих реках – это Овгорт, Лопхари, Питляр, Мужи, Горки, Зеленый Яр, Катравож, Щучье, Кутопьюган, Нори, Сюнай-Сале, Халясавэй.

С начала июля до конца августа идёт завоз в населенные пункты Красноселькупского, Пуровского (Самбург), Тазовского (Антипаюта, Находка) и Ямальского (в южную и среднюю части) районов. И с конца августа до окончания навигации грузы завозятся в населённые пункты северной части округа – Мыс Каменный, Сеяха и Гыда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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