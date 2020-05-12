Дошкольники Ямала начали получать продуктовые наборы

12 Май 2020 2020-05-12T09:53:22+03:00

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На Ямале будут раздавать продуктовые наборы дошкольникам из льготных категорий, которые посещают муниципальные детсады. Мера вводится, чтобы поддержать семьи в период, когда дошкольные учреждения закрыты в связи с режимом самоизоляции. Доставка коробок уже началась, сообщает правительство ЯНАО.

-Наборы получат те, кто больше всего нуждается в помощи - многодетные и малоимущие семьи, семьи, которые воспитывают детей с инвалидностью и другие льготники. Их получит каждый третий ребенок, посещающий детский садик, - сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Воспользоваться мерой поддержки смогут 14 льготных категорий семей. Всего будет доставлено более 14000 наборов. Списки формировались в каждом муниципалитете. Каждый муниципалитет самостоятельно формирует набор, поэтому могут быть незначительные различия. Однако базовый состав везде одинаковый.

В набор входит 18 наименований продуктов: рыбные консервы, тушенка, молоко, крупы, соки, сладости и другие. Их перечень составлен согласно СанПиНам, все продукты рекомендованы для питания детей. Набор рассчитан на месяц. Доставка будет осуществляться до 31 мая. Развозить наборы будут волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU