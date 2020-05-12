В посёлках Пангоды и Ханымей снят карантин

12 Май 2020 2020-05-12T10:59:58+03:00

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В поселках Ханымей Пуровского района и Пангоды Надымского карантин с сегодняшнего дня, 12 мая, снят карантин. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Из-за вспышек коронавирусной инфекции в Пангодах карантин длился со 2 апреля, в Ханымее – с 5-го. Разрешены прогулки с соблюдением социальной дистанции. Теперь открылись организации, предприятия, магазины и парикмахерские. Жители проинформированы о необходимости соблюдать масочный режим в помещениях учреждений и магазинов.

Все руководители организаций ознакомлены с правилами работы и соблюдают профилактические меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Для ханымейцев открыли детские площадки и парк. На пропускных пунктах Ханымея осуществляется контроль въезда и выезда людей. Информация обо всех прибывающих в поселок фиксируется в специальном журнале. Школьники продолжают обучение дистанционно, детские сады пока не работают. Рассматриваются варианты организации дежурных групп.

С сегодняшнего дня разрешается без ограничений въезд и выезд на территорию поселка Пангоды. Снимается патрулирование поселка силами ОМВД, однако сохранится контроль за соблюдением режима самоизоляции с помощью камер видеонаблюдения. Продолжатся дезинфицирующие мероприятия мест общего пользования, подъездов домов, работа волонтёрского корпуса.

ИСТОЧНИК KP.RU