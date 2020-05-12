2020-05-12T07:31:36+03:00
Происшествия

В Ноябрьске подросток на велосипеде попал под колеса иномарки

Автомобилистка не уступила двухколесному транспорту дорогу
Анна Полякова
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В Ноябрьске подросток на велосипеде попал под колеса автомобиля Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Ноябрьске подросток на велосипеде попал под колеса автомобиля Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В Ноябрьске в ДТП на улице Советской попал юный велосипедист. Авария произошла 10 в 15.34. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, женщина за рулем автомобиля «TOYOTA» при выезде с прилегающей территории не уступила ему дорогу. Велосипедист двигался в момент происшествия по тротуару. В результате ДТП подросток получил различные травмы.

По данным регионального ведомства, всего за праздничные дни на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 16 ДТП, в результате которых два человека травмированы, в их числе один несовершеннолетний.

С начала 2020 года в 1927 зарегистрированных ДТП погибли 17 человек и 173 травмированы, среди которых 15 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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