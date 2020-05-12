В Ямальском районе мужчина зарезал односельчанина

12 Май 2020 2020-05-12T07:14:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ямальском районе расследуют убийство местного жителя. По предварительным данным, кровавую расправу учинил односельчанин, который распивал с жертвой алкоголь.

В селе Новый Порт 8 мая района во врачебную амбулаторию доставлен 37-летний местный житель с ножевыми ранениями. Несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, мужчина скончался.

Место преступления находится на берегу Обской губы в 150 километрах. В ходе выяснения обстоятельств его гибели предварительно установлено, что погибший накануне происшествия распивал спиртное в компании. Между ним и односельчанином произошел конфликт, во время которого агрессор ударил ножом противника несколько раз.

Следователям предстоит установить все обстоятельства совершенного преступления, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU