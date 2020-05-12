12 Май 2020 2020-05-12T05:16:17+03:00

Погода на Ямале 12 мая: ожидаются дожди и грозы Фото: Анна Полякова

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Во вторник, 12 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +5 градусов, пасмурно, дождь будет идти до вечера, ветер северный 4 м/с.

В Ноябрьске + 22 градуса, в основном пасмурно, вечером - дождь, гроза, ветер юго-восточный 5 м/с.

В Новом Уренгое +8 градусов, пасмурно, ближе к ночи - дождь, ветер юго-восточный 7 м/с.

В Надыме +13 градусов, пасмурно, в середине дня начнется дождь, ветер юго-восточный 6 м/с.

В Губкинском +16 градусов, утренняя солнечная погода после обеда сменится на пасмурную, ближе к ночи ожидается дождь с грозой, ветер юго-восточный 6 м/с.

В Тарко-Сале +15 градусов, дождь – во второй половине дня, ветер юго-восточный 6 м/с.

В Муравленко +18 градусов, пасмурно, вечером – дождь, гроза, юго-восточный ветер 5 м/с.

В Лабытнанги +5 градусов, пасмурно, дождь – в первой половине дня, ветер северный 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU