2020-05-11T11:25:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 11 мая 2020 г.: 62 новых заболевших

Общее число заразившихся достигло 1239
Есен Абилькенов
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Общее число заразившихся на Ямале достигло 1239Общее число заразившихся на Ямале достигло 1239Фото: pixabay.com
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За сутки в Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировано 62 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией. За все время число больных в округе достигло 1239. В то же время 166 человек уже выписаны из больниц, еще примерно столько же вот-вот покинут междучреждения со справками о выздоровлении.

Всего в России за последние сутки в России выявлено 11 656 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Полностью выздоровели 5495 человек. В общей сложности в стране выявлено 221 344 случая коронавируса в 85 регионах.

За весь период зафиксировано 2009 летальных исходов, выздоровел 39 801 человек. По числу заболевших Россия вышла на третье место в мире, уступая только США и Испании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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