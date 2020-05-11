Дмитрий Артюхов рассказал о перспективах лечения больных коронавирусом

11 Май 2020 2020-05-11T11:10:25+03:00

Число выздоровевших от коронавируса на Ямале должно вырасти вдвое. Фото со страницы оперативного штаба ЯНАО

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал о текущей эпидемиологической ситуации в округе. Он напомнил, что всего зарегистрировано 1177 заразившихся. Из них 166 уже выписаны.

– В ближайшее время мы ожидаем, что это число удвоится. Порядка 150 человек уже ожидают выписки в наших больницах в самые ближайшие дни. Как и ранее, свыше 70 процентов всех выявленных больных – это не жители региона, а вахтовые работники. Большинство из них изолированы на месторождениях, так как болезнь у них протекает в легкой форме, – отметил глава региона.

Он добавил, что за все время эпидемии в округе сделано свыше 6 тысяч тестов на коронавирус, по этому показателю Ямал является одним из лидеров среди субъектов России.

– Это позволяет нам выявлять многих больных на ранней, так называемой бессимптомной стадии, что в свою очередь дает возможность локализовать болезнь и сдерживать распространение инфекции, – сказал Андрей Артюхов.

ИСТОЧНИК KP.RU