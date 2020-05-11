2020-05-11T05:06:51+03:00
Общество

Погода на Ямале 11 мая: облачно и прохладно

В округе местами будет дождливо
Есен Абилькенов
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В округе местами будет дождливоВ округе местами будет дождливоФото: pixabay.com
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В Салехарда в понедельник, 11 мая, ожидается дождь. Температура воздуха днем будет +8 градусов. Ночью опустится до +1, +2 градусов. Ветер северо-восточный 2-5 м/с.

В Ноябрьске облачно с прояснениями, +8, +9 градусов ночью и до +25 днем. Ветер восточный 4 м/с.

В Новом Уренгое будет +4 градуса, днем будет облачно. К вечеру небо прояснится. Ветер северый 4 м/с.

В Надыме +10, +11 градусов, пасмурно. Ветер северный 5 м/с.

В Тарко-Сале +16 градусов, пасмурно, небольшой дождь, ветер северо-западный 5 м/с.

В Муравленко +18 градусов, утром пасмурно, вечером малооблачно, без осадков. Ветер северный 3-6 м/с.

В Лабытнанги днем +7 градусов, пасмурно, вечером небольшой дождь, ветер северо-восточный 3-6 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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