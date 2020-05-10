2020-05-10T09:24:40+03:00
Происшествия

В Ноябрьске мошенник обманул горожанку и завладел ее деньгами

По факту кражи с банковского счета возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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В Ноябрьске мошенник обманул горожанку и завладел ее деньгами.В Ноябрьске мошенник обманул горожанку и завладел ее деньгами.Фото: Ольга Крыльцова
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В полицию Ноябрьска обратилась местная жительница. Женщина заявила, что с ее банковской карты списали крупную сумму денег.

Заявительнице на телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом отмены операции по несанкционированному списанию денег злоумышленник завладел данными банковской карты и паролями, которые пришли в смс-сообщениях.

– В результате со счета потерпевшей списали 18 979 рублей, – уточнили в пресс-службе управления МВД по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция Ноябрьска призывает граждан к бдительному обращению с личными сбережениями, не сообщать данные банковских карт и коды в смс-сообщениях неизвестным лицам. При поступлении такого подозрительного звонка необходимо его прекратить и перезвонить в ваш банк на номер, указанный на обороте банковской карты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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