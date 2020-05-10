2020-05-10T06:02:59+03:00
Общество

Погода на Ямале 10 мая: пасмурно, мокрый снег

Ямальцам обещают осадки
Вадим Бегун
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На Ямале 10 мая пасмурно, мокрый снег. Фото - pixabay.com.На Ямале 10 мая пасмурно, мокрый снег. Фото - pixabay.com.
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Жителей Салехарда ждет дождливая погода. Температура воздуха прогреется составит всего два градуса днем. Ночью будет холодней на один градус. При этом будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 4-7 метров в секунду.

В Ноябрьске +7 ночью и +23 днем. Синоптики обещают солнечную погоду и ветер до 6 м/с.

В Новом Уренгое будет +3 градуса, пасмурно, снег с дождем, ветер юго-восточный 4-8 м/с.

В Надыме +14 градусов, сильный дождь рано утром, облачно с прояснениями, ветер восточный 1-5 м/с.

В Тарко-Сале +21 градус, пасмурно с прояснениями, небольшой дождь, ветер юго-восточный 5 м/с.

В Муравленко +23 градуса, солнечно, без осадков, северо-западный ветер 6 м/с.

В Лабытнанги +2 градуса, утром дождь со снегом, днем дождь, ветер северо-восточный 7 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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