2020-05-09T12:55:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 9 мая 2020 г.: в округе 51 новый случай заражения

В основном болезнь распространяется на месторождениях и производственных площадках
Есен Абилькенов
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В основном болезнь распространяется на месторождениях и производственных площадкахВ основном болезнь распространяется на месторождениях и производственных площадкахФото: pixabay.com
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На Ямале по состоянию на 9 мая подтвержден 51 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период в округе подтверждено 1105 случаев инфекции. Две трети или 740 человек переносят болезнь бессимптомно, сообщают в оперативном штабе. При этом полностью выздоровели 158 жителей.

В населенных пунктах подтверждено 12 новых случаев. На месторождениях и производственных объектах ЯНАО – 39. В общей сложности на них приходится 75 процентов всех заболевших.

В стационарах лечение проходят 209 пациентов, амбулаторно в режиме строгой изоляции лечатся 735 заболевших. 11 пациентов находятся в тяжелом, а трое – в крайне тяжелом состоянии, семеро подключены к аппаратам ИВЛ. Большинство пациентов чувствуют себя удовлетворительно.

Добавим, что в 13 лабораториях Ямала проведено 61 909 исследований на коронавирус. В том числе за последние сутки выполнено 2 198 тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Коронавирус на Ямале, последние новости на 9 мая 2020 г.: в округе 51 новый случай заражения
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