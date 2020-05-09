2020-05-09T08:03:13+03:00
75 лет Великой Победы

День Победы 2020 в Салехарде пройдёт в сокращённом формате

Официальные лица и представители патриотических организаций возложат цветы в парке Победы
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Салехарде мероприятия, посвящённые 75-летию Великой Победы, пройдут в сокращённом форматеВ Салехарде мероприятия, посвящённые 75-летию Великой Победы, пройдут в сокращённом форматеФото: pixabay.com
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В Салехарде мероприятия, посвящённые 75-летию Великой Победы, пройдут в сокращённом формате из-за пандемии коронавируса. Как сообщает muksun.fm, вместо привычного праздничного Парада Победы официальные лица и представители патриотических организаций возложат цветы в парке Победы.

Поздравления ветеранов проходят также в сокращённом варианте. Например, участника войны Николая Шакурова поздравили глава ЯНАО Дмитрий Артюхов и мэр Салехарда Алексей Титовский.

Вне зависимости от статуса главное условие для всех участников – соблюдение мер безопасности. Каждый прошёл первичную процедуру дезинфекции, проверку температуры тела. А ещё некоторых ветеранов на Ямале в 2020 году поздравили дистанционно: подарки передали при помощи бесконтактной доставки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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