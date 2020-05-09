2020-05-09T05:05:48+03:00
Общество

Погода на Ямале 9 мая: дожди и пасмурно

На праздник ямальцам обещают осадки
Есен Абилькенов
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На праздник ямальцам обещают осадкиНа праздник ямальцам обещают осадкиФото: pixabay.com
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Жителей Салехарда в День Победы ждет дождливая погода. Столбик термометра прогреется не более чем до 7 градусов днем. Тогда как ночью температура будет колебаться в районе ноля градусов. При этом будет дуть слабый юго-западный ветер.

В Ноябрьске +15 ночью и +23 днем. Синоптики также обещают дождь и ветер до 7 м/с.

В Новом Уренгое будет +3 градуса, малооблачно, небольшой дождь, ветер северо-западный 3-6 м/с.

В Надыме +6 градусов, небольшой дождь, облачно с прояснениями, ветер северный 2-5 м/с.

В Тарко-Сале +13 градусов, пасмурно, небольшой дождь, ветер северо-западный 5 м/с.

В Муравленко +18 градусов, пасмурно, без осадков, северо-западный ветер 6 м/с.

В Лабытнанги +7 градусов, облачно с прояснениями, вечером ясно, ветер западный 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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