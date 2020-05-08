Авиапассажир рейса «Москва – Новый Уренгой» пытался провезти на Ямал наркотики

8 Май 2020 2020-05-08T15:47:15+03:00

Сверток с запрещенным веществом обнаружили в кармане мужчины при личном досмотре

Изменить размер текста: A A

Транспортные полицейские Нового Уренгоя изъяли наркотик у авиапассажира рейса «Москва – Новый Уренгой». На мужчину, задержанного 1 мая в зале выдачи багажа, завели уголовное дело. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО, пассажира задержали в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при проведении личного досмотра. Сотрудники транспортной полиции обнаружили в кармане куртки мужчины сверток с порошкообразным веществом.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество содержит наркотическое средство «N-метилэфедрон», массой 0,51 грамма, что является значительным размером. Проверка показала, что мужчина 1974 года рождения ранее не судим, наркотик приобрел для личного употребления.

ИСТОЧНИК KP.RU