2020-05-08T15:31:29+03:00
Общество

На Ямале назвали победителей конкурса «Народ, война и Победа в архивных документах»

Активность проявили жители Ноябрьска, Нового Уренгоя, Губкинского и Салехарда
Анна Полякова
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На Ямале назвали победителей конкурса «Народ, война и Победа в архивных документах» Фото: yanao.ruНа Ямале назвали победителей конкурса «Народ, война и Победа в архивных документах» Фото: yanao.ru
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Службе по делам архивов ЯНАО подвела итоги окружного конкурса творческих работ «Народ, война и Победа в архивных документах». Всего участвовало 106 творческих работ жителей городов и районов округа. Это были исследования, презентации, видеоматериалы, стихотворные сочинения.

По количеству представленных работ наиболее активными оказались жители Ноябрьска, Нового Уренгоя, Губкинского и Салехарда. Большой интерес участники конкурса проявили к изучению истории своей семьи, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Подтверждение тому – 60 творческих работ в номинации «История моей семьи в годы войны» и 41 - в номинация «Роль личности в годы войны». В конкурсе активно проявили себя школьники, предоставившие 75 работ.

Все работы прошли отбор по нескольким критериям: необходимо было оценить содержание и форму подачи материала, личный вклад авторов в исследование темы. Все конкурсанты будут отмечены дипломами участников конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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