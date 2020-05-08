В Салехарде дезинфицируют места проживания контактных по коронавирусу

8 Май 2020 2020-05-08T14:55:09+03:00

Для контроля за соблюдением режима изоляции на фасаде здания устанавливают камеры

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В Салехарде дезинфекторы обрабатывают дома, где проживают работники строительных объектов, ранее контактирующие с зараженными и находящиеся на строгом карантине. Как отметили в администрации ямальской столицы, это граждане, у которых вирус не подтвердился.

Места общего пользования тщательно обрабатываются хлор содержащим раствором, особое внимание - ручкам дверей, перилам, выключателям.

Для контроля за соблюдением режима изоляции на фасаде здания устанавливают камеры видеонаблюдения с выводом картинки на пульт диспетчера салехардской единой дежурно-диспетчерской службы.

Как сообщили в оперативном штабе ЯНАО, на сегодняшний день в Салехарде выявлено 100 человек с подтвержденным диагнозом, выздоровели к этому часу - 37, за сутки зарегистрировано 8 новых случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU