2020-05-08T14:03:40+03:00
Общество

Ямальских фермеров готовят к борьбе за «Агростартап» в онлайн-режиме

Старт конкурса был перенесен на месяц
Анна Полякова
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Ямальских фермеров готовят к борьбе за «Агростартап» в онлайн-режиме Фото: yanao.ruЯмальских фермеров готовят к борьбе за «Агростартап» в онлайн-режиме Фото: yanao.ru
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Старт конкурса на гранты «Агростартап» был перенесен на месяц в связи с введением на Ямале режима повышенной готовности. А значит, у потенциальных участников появилось дополнительное время на подготовку и проработку своих бизнес-идей.

12 мая в окружном департаменте АПК начинается прием заявок на участие. Конкурс проходит в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В региональный центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров уже обратились более 40 начинающих агропредпринимателей Ямала. Проекты различной направленности – преимущественно в сферах растениеводства, рыбоводства, оленеводства, молочного и мясного животноводства.

В этом году для вновь созданных фермерских хозяйств и граждан, которые решили открыть свое дело в сельском хозяйстве, предусмотрено пять грантов. Суммы – от 3 до 6 млн рублей, в зависимости от целей. Направить средства гранта можно будет на приобретение имущества, техники, оборудования, земельного участка.

С претендентами на грант специалисты центра работают дистанционно, по телефону и видеосвязи. Вопросов возникает много, например, как правильно составить бизнес-план, можно ли заявляться на участие в конкурсе, если фермерское хозяйство еще официально не зарегистрировано, какую отчетность будет необходимо сдавать в случае выигрыша гранта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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