В Салехарде благоустроят 28 дворовых и общественных территорий

8 Май 2020 2020-05-08T13:47:44+03:00

На всех объектах будет установлено видеонаблюдение для сохранности имущества

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В Салехарде в ближайшее время начнётся строительный сезон. За лето необходимо благоустроить 28 дворовых и общественных территорий. Это значительно больше, чем планировалось ранее, сообщили в администрации ямальской столицы. На всех объектах будет установлено видеонаблюдение для сохранности имущества.

Как пояснил исполняющий обязанности начальника городского управления транспорта и городского хозяйства Олег Дединский, изначально запланировано было 15. Однако благодаря экономии бюджетных средств и поддержки округа дополнительно был включён в перечень микрорайон на улице Павлова. Там будут обновлены урны, лавочки, заменён асфальт и появится уличное освещение. По всем объектам подрядчики определены.

Строители уже приступили к выполнению работ во дворе дома по адресу ул. Зои Космодемьянской, 69. Детская площадка обустраивается в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». На пр. Молодёжи появится новый памятник ветеранам боевых действий. Жители окружной столицы сами приняли решение на портале «Живём на Севере» относительно монумента.

Запланированы работы по обновлению плитки на стеле, посвящённой 80-летию со дня образования округа, по ул. Арктическая. Преобразится набережная озера Лебяжье. Проектировщики пообещали учесть эскиз благоустройства набережной, предложенный победительницей творческого конкурса Анастасией Хороля.

ИСТОЧНИК KP.RU