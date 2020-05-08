2020-05-08T13:38:23+03:00
Общество

В ЯНАО возобновили плановую вакцинацию детей

Процедурный кабинет заработал в детской поликлинике Ноябрьска
Анна Полякова
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В ЯНАО возобновили плановую вакцинацию детей Фото: pixabay.comВ ЯНАО возобновили плановую вакцинацию детей Фото: pixabay.com
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На Ямала возобновили работу по плановой вакцинации детей, сообщает оперативный штаб ЯНАО. Одним из первых заработал процедурный кабинет в детской поликлинике Ноябрьска.

Маленьких пациентов принимает один сотрудник, который максимально защищен от риска заражения коронавирусом. Каждого ребенка приглашают на прививку индивидуально, по звонку, в строго назначенное время, чтобы избежать лишних контактов между пациентами и родителями.

Решение о возобновлении вакцинации принято в связи с тем, что заболеваемость коронавирусом среди детей на Ямале низкая, а в Ноябрьске не зафиксировано ни одного случая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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