В буферной зоне Ямала перед отправкой на вахту выявили 13 заболевших

8 Май 2020 2020-05-08T12:49:55+03:00

На Ямале в буферной зоне перед отправкой на вахту выявили 13 заболевших Фото: pixabay.com

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В Надымском районе, где в буферной зоне одного из предприятий проверялись на коронавирус рабочие перед отправкой на вахту, выявили 14 случаев заболевания. Об этом сообщила руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

Этот случай подтвердил, что метод дополнительных ограничений работает, именно поэтому удается выявить инфекцию на этапе подготовки к заезду рабочих на объекты.

Все перевахтовки происходят только при условии обязательного тестирования вахтовых рабочих и строгого соблюдения 14-дневного карантина перед отправкой на месторождения. Это нужно, чтобы избежать вспышек в вахтовых городках и общежитиях вдали от цивилизации.

- Заболевшие люди десятый день на карантине, они будут находиться в изоляции до полного выздоровления, — рассказала глава оперштаба.

Она также отметила, что в округе фиксируется снижение темпов прироста новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU