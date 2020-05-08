2020-05-08T12:49:55+03:00
Коронавирус Covid-19

В буферной зоне Ямала перед отправкой на вахту выявили 13 заболевших

В регионе фиксируется снижение темпов прироста новых случаев COVID-19
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале в буферной зоне перед отправкой на вахту выявили 13 заболевших Фото: pixabay.comНа Ямале в буферной зоне перед отправкой на вахту выявили 13 заболевших Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Надымском районе, где в буферной зоне одного из предприятий проверялись на коронавирус рабочие перед отправкой на вахту, выявили 14 случаев заболевания. Об этом сообщила руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

Этот случай подтвердил, что метод дополнительных ограничений работает, именно поэтому удается выявить инфекцию на этапе подготовки к заезду рабочих на объекты.

Все перевахтовки происходят только при условии обязательного тестирования вахтовых рабочих и строгого соблюдения 14-дневного карантина перед отправкой на месторождения. Это нужно, чтобы избежать вспышек в вахтовых городках и общежитиях вдали от цивилизации.

- Заболевшие люди десятый день на карантине, они будут находиться в изоляции до полного выздоровления, — рассказала глава оперштаба.

Она также отметила, что в округе фиксируется снижение темпов прироста новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Салехарде дезинфицируют места проживания контактных по коронавирусу
Тюменский ремонтно-механический завод АО «Транснефть – Сибирь» расширил линейку выпускаемой продукции
Ямальских фермеров готовят к борьбе за «Агростартап» в онлайн-режиме
В Салехарде благоустроят 28 дворовых и общественных территорий
В ЯНАО возобновили плановую вакцинацию детей
В буферной зоне Ямала перед отправкой на вахту выявили 13 заболевших
Жительница Муравленко лишилась денег, поверив интернет-продавцу
В стойбища ямальских тундровикова приехал «Аргиш добра»
Лидер ханымейских волонтёров открыла в карантинном поселке ФБР
В мае тундровикам с детьми и пенсионерам начислят двойные кочевые
Капремонт ЖД вокзала Коротчаево завершат раньше срока
Комплексы видеофиксации выявили 50 тыс. нарушений на дорогах Ямала
В Салехарде волонтёры Победы привели в порядок двор городского совета ветеранов