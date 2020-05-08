Жительница Муравленко лишилась денег, поверив интернет-продавцу

8 Май 2020 2020-05-08T12:14:41+03:00

Горожанка заплатила на виртуальную коляску 35 тысяч рублей

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В Муравленко полицейские зафиксировали факт мошенничества. 23-летняя горожанка обратилась дежурную часть 4 мая 2020 года, которую аферисты лишили 35 тысяч рублей.

Девушка пояснила, что в соцсети «Instagram» нашла Интернет-магазин, на сайте которого оставила сообщение о том, что желает приобрести детскую коляску. Через некоторое время покупательнице пришло ответное сообщение, с указанием стоимости товара, реквизитов банковской карты, на которую необходимо перевести указанную сумму.

Согласившись с условиями доставки, горожанка перевела 35 000 рублей, после чего злоумышленник, представившийся продавцом, перестал выходить на связь. Деньги не возвращены.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Мошенничество». Проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Полицейские обращают внимание горожан на увеличение количества противоправных действий мошеннического характера с использованием сети Интернет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU