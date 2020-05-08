В стойбища ямальских тундровикова приехал «Аргиш добра»
Акция, получившая название «Аргиш добра», проводится в Тазовском, Приуральском и Ямальском районах. Депутат Заксобрания Ямала Эдуард Яунгад совместно с ассоциацией «Ямал – потомкам!» помогают оленеводам, оставшихся без поголовья.
В небольших стойбищах, стоящих вокруг Яр-Сале, благодарят за помощь. Особенно нежданной поддержке радуются пожилые люди, многодетные семьи. Многие из них ещё несколько лет назад из-за непогоды потеряли своих оленей и теперь вынуждены жить возле районного центра.
Фото: Ассоциация "Ямал-потомкам!"
Загруженные продуктами треколы подъезжают к каждому чуму, добровольные помощники выгружают продуктовые наборы. В каждом из них 10 кг макарон, 10 пакетов сгущённого молока, 5 литров растительного масла, 5 килограмм сахара, килограмм чая и баранки к нему, сообщили в ассоциации "Ямал-потомкам".
ИСТОЧНИК KP.RU