Лидер ханымейских волонтёров открыла в карантинном поселке ФБР

8 Май 2020 2020-05-08T11:32:17+03:00

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Педагог-организатор Ханымейского дома детского творчества Надежда Белихова открыла в карантинном посёлке ФБР. «Фантазийное бюро развлечений» помогает пережить режим самоизоляции и детям, и их родителям, сообщает администрация Пуровского района.

После введение режима самоизоляции школьники предложили своему наставнику организовать интеллектуальную игру. Одновременно в Viber и ВКонтакте Надежда проводит минимум две игры в неделю. Каждая из них по-своему уникальна: участникам приходится, например, отгадывать фильмы по кадрам из них, на которых вместо лиц актёров – мордочки котов, или на время разгадать большой кроссворд, или по ребусу понять, что за песня и кто её исполняет.

Ханымейцы играют целыми семьями, стараются не пропускать ни одного этапа. Победителем игры становится участник или команда, набравшие большее количество очков, все баллы в итоге зачисляются в общий рейтинг цикла состязаний.

Кстати, именно Надежды Белиховой в период карантина выступила одним из организаторов набора команды волонтеров для оказания помощи ханымейцам. Сегодня 12 человек ежедневно выполняют более 70 заявок, работают без выходных с утра и до вечера. Надежда и сама развозит все необходимое ханымейцам на своем личном автомобиле.

ИСТОЧНИК KP.RU