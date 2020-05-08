2020-05-08T11:00:21+03:00
Общество

В мае тундровикам с детьми и пенсионерам начислят двойные кочевые

Удвоенная выплата будет назначена более чем пяти тысячам человек
Анна Полякова
Поделиться:
В мае тундровикам с детьми и пенсионерам начислят двойные кочевые Фото: puradm.ruВ мае тундровикам с детьми и пенсионерам начислят двойные кочевые Фото: puradm.ru
Изменить размер текста:

Ямальские тундровики получат двойные кочевые. Это выплаты, которые полагаются семье на каждого ребенка до 18 лет и тундровикам пенсионного возраста - женщинам старше 55 и мужчинам старше 60 лет. Удвоенная выплата будет назначена более чем пяти тысячам человек.

Из-за отмены Дней оленеводов тундровики в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе они утратили возможность получить определённый доход и не смогли подготовиться к периоду летнего каслания.

- Ко мне обратились представители тундровиков и объяснили ситуацию. Из-за отмененных дней оленеводов не смогли тундровики запастись тем, что необходимо, в те дни, когда на ярмарках цены пониже. И конечно, это вызвало определенные финансовые трудности. Мы решили поддержать, откликнуться на их обращение и выплатить двойные кочевые, - пояснил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Увеличение «кочевых» в формате единовременной выплаты позволит решить насущные проблемы тундровиков. Губернатор округа заверил, что все выплаты начислят уже в мае. Стоит отметить, что накануне сумма кочевых была увеличена до пяти тысяч рублей на человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Муравленко лишилась денег, поверив интернет-продавцу
В стойбища ямальских тундровикова приехал «Аргиш добра»
Лидер ханымейских волонтёров открыла в карантинном поселке ФБР
В мае тундровикам с детьми и пенсионерам начислят двойные кочевые
Капремонт ЖД вокзала Коротчаево завершат раньше срока
Комплексы видеофиксации выявили 50 тыс. нарушений на дорогах Ямала
В Салехарде волонтёры Победы привели в порядок двор городского совета ветеранов
Проезд на воздушной подушке между Салехардом и Лабытнанги подорожал
Уровень воды в реке Надым угрожает подтоплением участка дороги
Новоуренгоец с газовым баллончиком вынес продукты из магазина мимо кассы
В Ноябрьске завершают отопительный сезон
Спасатели Ямала просят во время акции «Свеча памяти» быть аккуратнее с огнем
Врачам в салехардский обсерватор передали 100 продуктовых наборов
На Ямале к 75-летию Победы отремонтировали памятники и мемориальные комплексы
Погода на Ямале 8 мая: потеплеет до +20 градусов
Река Пяку-Пур в Тарко-Сале полностью очистилась ото льда
В ямальских посёлках с господдержкой испекли около 500 тонн хлеба
Для ямальцев создали специальный сайт, чтобы проверить наличие масок в аптеках
Ноябрянин за виртуальные автокресла заплатил 23 тысячи рублей
В поселок Пельвож почтовики привезли продукты
К юбилею Победы ямальские ветераны получили дополнительные выплаты
Информацию о продлении вахты на Ямале оперштаб назвал фейком
На Ямале женщина покусала полицейского, отобравшего у нее бутылку
Госархив Ямала подготовил сборник документов к юбилею Победы
Рост заболеваемости вахтовиков на Ямале не связан с приездом новых бригад
В Ноябрьске продолжат работать группы для детей до года и до полутора лет
За неделю мошенники лишили ямальцев почти двух миллионов рублей