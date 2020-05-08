В мае тундровикам с детьми и пенсионерам начислят двойные кочевые
Ямальские тундровики получат двойные кочевые. Это выплаты, которые полагаются семье на каждого ребенка до 18 лет и тундровикам пенсионного возраста - женщинам старше 55 и мужчинам старше 60 лет. Удвоенная выплата будет назначена более чем пяти тысячам человек.
Из-за отмены Дней оленеводов тундровики в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе они утратили возможность получить определённый доход и не смогли подготовиться к периоду летнего каслания.
- Ко мне обратились представители тундровиков и объяснили ситуацию. Из-за отмененных дней оленеводов не смогли тундровики запастись тем, что необходимо, в те дни, когда на ярмарках цены пониже. И конечно, это вызвало определенные финансовые трудности. Мы решили поддержать, откликнуться на их обращение и выплатить двойные кочевые, - пояснил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
Увеличение «кочевых» в формате единовременной выплаты позволит решить насущные проблемы тундровиков. Губернатор округа заверил, что все выплаты начислят уже в мае. Стоит отметить, что накануне сумма кочевых была увеличена до пяти тысяч рублей на человека.
ИСТОЧНИК KP.RU