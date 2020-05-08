Капремонт ЖД вокзала Коротчаево завершат раньше срока

8 Май 2020 2020-05-08T10:30:32+03:00

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Капремонт ЖД вокзала Коротчаево завершат с опережением графика. Здание вокзала было построено в 2003 году и на сегодняшний день нуждалось в капитальном ремонте.

Планируется заменить кровлю и инженерные системы здания, провести внутреннюю отделку помещений, поставить новые окна и двери, утеплить и обновить фасад, а также выполнить благоустройство территории.

Для маломобильных групп населения планируется установка пандусов, тактильных полос на всех маршрутах следования, специального оборудования для слабослышащих и слабовидящих граждан, удобное расположение оконных касс.

Сейчас начались работы по демонтажу. Вскоре специалистов заменят сантехники и кровельщики, которые на данный момент проходят 14-дневный режим самоизоляции, в соответствии с новыми правилами работы вахтовых сотрудников.

Завершение работ согласно плану назначено на август 2021 года, однако застройщик планирует завершить работы в ноябре текущего года, с опережением графика на 9 месяцев.

- Для того, чтобы произвести капремонт в кратчайшие сроки, округом было принято решение о закрытии вокзала на время работ. Следует понимать, что все эти неудобства временные, чтобы потом мы могли зайти в комфортный вокзал, соответствующий современному уровню жизни, – сказала начальник вокзала станции Коротчаево Наталья Пепелева.

ИСТОЧНИК KP.RU