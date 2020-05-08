2020-05-08T10:13:49+03:00
Происшествия

Комплексы видеофиксации выявили 50 тыс. нарушений на дорогах Ямала

Это более чем в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года
Анна Полякова
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Комплексы видеофиксации выявили 50 тыс. нарушений на дорогах Ямала Фото: 89.мвд.рфКомплексы видеофиксации выявили 50 тыс. нарушений на дорогах Ямала Фото: 89.мвд.рф
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На Ямале за четыре месяца 2020 года комплексы видеофиксации нарушений ПДД зафиксировали свыше 50 тысяч нарушений. Это более чем в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. В отношении собственников транспортных средств на основании материалов вынесено постановлений по делам об административных правонарушениях.

Подавляющее большинство нарушений, фиксируемых комплексами, это нарушение скоростного режима. Всего за превышение скорости движения вынесено 46629 постановлений. За проезд на запрещающий сигнал светофора вынесено 3156 постановлений и 122 за выезд на полосу встречного движения.

На сегодняшний день в автоматическом режиме на дорогах Ямала фиксируются также не предоставление преимущества в движении пешеходам, нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств.

На территории округа работает 31 стационарный и 21 передвижной комплекс автоматической фиксации нарушений ПДД. Восемь новых стационарных комплексов установили в этом году, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В Госавтоинспекции также напомнили, что вся информация о местах установки средств фотовидеофиксации размещена на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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