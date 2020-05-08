В Салехарде волонтёры Победы привели в порядок двор городского совета ветеранов

8 Май 2020 2020-05-08T09:32:56+03:00

После снятия режима самоизоляции жителям дома будет, где отдохнуть на свежем воздухе

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В Салехарде в преддверии Дня Победы проходят акции, посвящённые 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Так, например, волонтёры Победы привели в порядок двор дома, где расположен городской совет ветеранов, сообщает администрация ямальской столицы.

Четверо ребят, вооружившись лопатами и граблями, навели порядок, убрав оставшийся снег и мусор вокруг лавочек. После снятия режима самоизоляции жителям дома будет, где отдохнуть на свежем воздухе.

- Одна из наших главных задач – это забота о людях преклонного возраста, ветеранах. Сегодня, в преддверии Дня Победы, мы проводим экологическую акцию во дворе дома социального назначения, в котором проживают люди пенсионного возраста, - рассказала муниципальный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Валерия Тикутьева.

Она также пояснила, что в связи с режимом самоизоляции волонтеры не смогут выйти полным составом, поэтому проводят такие локальные акции. Несмотря на это, работа по уборке площадок, где установлены лавочки, будет выполнена.

ИСТОЧНИК KP.RU