8 Май 2020 2020-05-08T09:12:14+03:00

Проезд на воздушной подушке между Салехардом и Лабытнанги подорожал Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

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Тарифы на перевозку пассажиров через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги изменились. Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, билет на судно на воздушной подушке для взрослого пассажира теперь стоит 135 рублей, для ребенка - 67 рублей 50 копеек, стоимость провоза 10 кг багажа - 13 рублей 50 копеек.

Ранее, например, стоимость проезда для пассажиров составляет 130 рублей, провоз багажа – 65 рублей. По-прежнему при покупке билета необходимо предъявить весомый аргумент для проезда, подтверждающий необходимость передвижения: билет на поезд или самолет, направление в медучреждение, иные документы. Обязательный масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

На линии курсирует два судна на воздушной подушке. Перевозка пассажиров осуществляется ежедневно с 06:45 до 23:00. Продажи осуществляются в кассах павильонов на причалах. С расписанием движения судов на воздушной подушке можно ознакомиться на саи те департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU