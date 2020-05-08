2020-05-08T09:12:14+03:00
Общество

Проезд на воздушной подушке между Салехардом и Лабытнанги подорожал

При покупке билета необходимо предъявить весомый аргумент для проезда
Анна Полякова
Поделиться:
Проезд на воздушной подушке между Салехардом и Лабытнанги подорожал Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОПроезд на воздушной подушке между Салехардом и Лабытнанги подорожал Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
Изменить размер текста:

Тарифы на перевозку пассажиров через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги изменились. Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, билет на судно на воздушной подушке для взрослого пассажира теперь стоит 135 рублей, для ребенка - 67 рублей 50 копеек, стоимость провоза 10 кг багажа - 13 рублей 50 копеек.

Ранее, например, стоимость проезда для пассажиров составляет 130 рублей, провоз багажа – 65 рублей. По-прежнему при покупке билета необходимо предъявить весомый аргумент для проезда, подтверждающий необходимость передвижения: билет на поезд или самолет, направление в медучреждение, иные документы. Обязательный масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

На линии курсирует два судна на воздушной подушке. Перевозка пассажиров осуществляется ежедневно с 06:45 до 23:00. Продажи осуществляются в кассах павильонов на причалах. С расписанием движения судов на воздушной подушке можно ознакомиться на саи те департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Проезд на воздушной подушке между Салехардом и Лабытнанги подорожал
Уровень воды в реке Надым угрожает подтоплением участка дороги
Новоуренгоец с газовым баллончиком вынес продукты из магазина мимо кассы
В Ноябрьске завершают отопительный сезон
Спасатели Ямала просят во время акции «Свеча памяти» быть аккуратнее с огнем
Врачам в салехардский обсерватор передали 100 продуктовых наборов
На Ямале к 75-летию Победы отремонтировали памятники и мемориальные комплексы
Погода на Ямале 8 мая: потеплеет до +20 градусов
Река Пяку-Пур в Тарко-Сале полностью очистилась ото льда
В ямальских посёлках с господдержкой испекли около 500 тонн хлеба
Для ямальцев создали специальный сайт, чтобы проверить наличие масок в аптеках
Ноябрянин за виртуальные автокресла заплатил 23 тысячи рублей
В поселок Пельвож почтовики привезли продукты
К юбилею Победы ямальские ветераны получили дополнительные выплаты
Информацию о продлении вахты на Ямале оперштаб назвал фейком
На Ямале женщина покусала полицейского, отобравшего у нее бутылку
Госархив Ямала подготовил сборник документов к юбилею Победы
Рост заболеваемости вахтовиков на Ямале не связан с приездом новых бригад
В Ноябрьске продолжат работать группы для детей до года и до полутора лет
За неделю мошенники лишили ямальцев почти двух миллионов рублей