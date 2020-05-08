Уровень воды в реке Надым угрожает подтоплением участка дороги
На реке Надым 7 мая начался ледоход, уровень воды поднимается. Жителей и гостей города Надыма и Надымского района просят учесть это обстоятельство при перегоне автотранспорта через проблемный участок дороги.
В администрации Надымского района сообщили, что в связи с поднятием уровня воды в акватории реки Надым существует угроза подтопления автодороги на участке Старый Надым – Надым.
«Ввиду возможных задержек при транспортировке частного автотранспорта через проблемный участок, рекомендуем гражданам, планирующим выезд в период поднятия уровня воды, заблаговременно планировать и осуществлять перегон автотранспорта через проблемный участок», - говорится в обращении местной власти к жителям на официальном сайте администрации района.
ИСТОЧНИК KP.RU