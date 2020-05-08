2020-05-08T08:54:43+03:00
Общество

Уровень воды в реке Надым угрожает подтоплением участка дороги

Ледоход начался 7 мая
Анна Полякова
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Уровень воды в реке Надым угрожает подтоплением участка дороги Фото: Таня Бузанова группа "Злой и добрый надымчанин" vk.comУровень воды в реке Надым угрожает подтоплением участка дороги Фото: Таня Бузанова группа "Злой и добрый надымчанин" vk.com
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На реке Надым 7 мая начался ледоход, уровень воды поднимается. Жителей и гостей города Надыма и Надымского района просят учесть это обстоятельство при перегоне автотранспорта через проблемный участок дороги.

В администрации Надымского района сообщили, что в связи с поднятием уровня воды в акватории реки Надым существует угроза подтопления автодороги на участке Старый Надым – Надым.

«Ввиду возможных задержек при транспортировке частного автотранспорта через проблемный участок, рекомендуем гражданам, планирующим выезд в период поднятия уровня воды, заблаговременно планировать и осуществлять перегон автотранспорта через проблемный участок», - говорится в обращении местной власти к жителям на официальном сайте администрации района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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