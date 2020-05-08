2020-05-08T08:41:17+03:00
Происшествия

Новоуренгоец с газовым баллончиком вынес продукты из магазина мимо кассы

Рецидивист во время преступления был пьян
Анна Полякова
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Новоуренгоец с газовым баллончиком вынес продукты из магазина мимо кассы Фото: из открытых источниковНовоуренгоец с газовым баллончиком вынес продукты из магазина мимо кассы Фото: из открытых источников
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Жителя Нового Уренгоя, укравшего продукты из магазина, лиши свободы. Пакеты с покупками он пронес мимо кассы 7 мая 2019 года. Когда на улице его догнал охранник магазина, злоумышленник брызнул ему в лицо из газового баллончика и скрылся в неизвестном направлении.

Администратор торговой точки обратилась в дежурную часть, она заявила, что ущерб составил 2 тыс. рублей. Злоумышленник был состоянии алкогольного опьянения. Не имея при себе денежных средств для того, чтобы рассчитаться за продукты питания и алкоголь, мужчина прошел мимо кассы, игнорируя замечания кассира.

Его задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый мужчина 1984 года рождения. Его судили по статье «Разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия». Новоуренгойцу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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