2020-05-08T08:26:20+03:00
Общество

В Ноябрьске завершают отопительный сезон

Батареи в жилых домах отключат 8 мая
Анна Полякова
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В Ноябрьске завершают отопительный сезонВ Ноябрьске завершают отопительный сезонФото: Ольга Крыльцова
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В Ноябрьске отопительный сезон закончится сегодня, 8 мая. Как сообщили в администрации города, решение о его прекращении связано с резким потеплением на улице, а также с учетом соблюдения режима самоизоляции и комфортным нахождением в квартирах горожан.

Как рассказал заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи Сергей Пархомчук, отключение системы отопления будет производиться поэтапно. Все ресурсоснабжающие и обслуживающие жилищный фонд организации ознакомлены с соответствующим постановлением Администрации.

Сегодня, 8 мая, в Ноябрьске воздух прогреется до +20 градусов. В праздничный день 9 мая будет еще теплее температура воздуха поднимется до +22 градусов, правда вечером пройдет дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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