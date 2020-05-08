2020-05-08T08:19:16+03:00
Общество

Спасатели Ямала просят во время акции «Свеча памяти» быть аккуратнее с огнем

9 мая в 22 часа ямальцы зажгут на подоконнике свечу рядом с портретом родного героя
Анна Полякова
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Спасатели Ямала просят во время акции «Свеча памяти» быть аккуратнее с огнем Фото: 89.mchs.gov.ruСпасатели Ямала просят во время акции «Свеча памяти» быть аккуратнее с огнем Фото: 89.mchs.gov.ru
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Большинство массовых мероприятий на Ямале, посвященных Дню Победы, из-за сложившейся эпидемиологической обстановки перенесены в формат онлайн или отменены. Одна из подобных акций – «Свеча памяти». Суть её заключается в том, что 9 мая в 22 часа нужно на подоконнике зажечь свечу рядом с портретом родственника, воевавшего в годы Великой Отечественной Войны.

Сотрудники МЧС России ЯНАО настоятельно рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности при проведении дома памятных акций или флешмобов, связанных с использованием открытого огня.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Ямалу предупреждают - чтобы памятный вечер не превратился в трагедию, при использовании открытого огня в помещении нужно тщательно соблюдать правила пожарной безопасности.

Самое лучшее – вообще отказаться от использования открытого огня в помещении и заменить свечу на фонарь, закрытую лампаду или любой другой подходящий источник света.

ИСТОЧНИК KP.RU

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