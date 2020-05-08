Спасатели Ямала просят во время акции «Свеча памяти» быть аккуратнее с огнем
Большинство массовых мероприятий на Ямале, посвященных Дню Победы, из-за сложившейся эпидемиологической обстановки перенесены в формат онлайн или отменены. Одна из подобных акций – «Свеча памяти». Суть её заключается в том, что 9 мая в 22 часа нужно на подоконнике зажечь свечу рядом с портретом родственника, воевавшего в годы Великой Отечественной Войны.
Сотрудники МЧС России ЯНАО настоятельно рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности при проведении дома памятных акций или флешмобов, связанных с использованием открытого огня.
Сотрудники Главного управления МЧС России по Ямалу предупреждают - чтобы памятный вечер не превратился в трагедию, при использовании открытого огня в помещении нужно тщательно соблюдать правила пожарной безопасности.
Самое лучшее – вообще отказаться от использования открытого огня в помещении и заменить свечу на фонарь, закрытую лампаду или любой другой подходящий источник света.
ИСТОЧНИК KP.RU