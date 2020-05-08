2020-05-08T07:10:04+03:00
Общество

Врачам в салехардский обсерватор передали 100 продуктовых наборов

Волонтеры выразили благодарность врачам
Анна Полякова
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Врачам в салехардский обсерватор передали 100 продуктовых наборов Фото: salekhard.orgВрачам в салехардский обсерватор передали 100 продуктовых наборов Фото: salekhard.org
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Медикам, борющимся с коронавирусной инфекцией в салехардском обсерваторе, передали продуктовые наборы. Их вручили депутат городской думы Марина Барт совместно с волонтёрами в рамках акции «Спасибо врачам».

- Врачи сейчас на передовой, они изолированы, не видят своих родных, им сейчас очень нелегко. И важно их сейчас поддерживать и помогать, - говорит Марина Барт.

Всего медицинскому персоналу в обсерватор передано 100 продуктовых наборов, сообщает администрация ямальской столицы.

Также напомним, 13 апреля стартовала акция – «Северяне против коронавирса». Люди, которым необходима помощь в приобретении продуктовых наборов, масок и в подключении интернета, могут оставить заявку на интернет-портале акции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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