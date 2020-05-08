8 Май 2020 2020-05-08T05:59:57+03:00

На Ямале к 75-летию Победы отремонтировали памятники и мемориальные комплексы Фото: yanao.ru

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В муниципалитетах Ямала проведели капитальный, текущий ремонты и благоустройство 43 объектов, посвящённых памяти Победы в Великой Отечественной войне. В селе Салемал Ямальского района, например, благоустроен сквер в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов площадью 400 кв. метров. Установлен монумент из гранита, выполнено устройство тротуарной плитки и освещения.

В Губкинском капитально отремонтировали площадь Воинской Славы. Обустроили постамент под военную технику, памятные монументы, провели наружное освещение.

В селе Мужи Шурышкарского района проведена реконструкция мемориального комплекса «Памятник погибшим воинам 1941-1945 гг».

В селе Овгорт Шурышкарского района провели реконструкцию площади и обелиска войнам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Здесь появился обелиск, сцена и мультимедийный экран. Также провели работы по озеленению территории центральной площади.

Работы профинансированы из окружного и местного бюджетов и включены в региональную программу «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

На сегодняшний день в округе 54 объекта, которые посвящены памяти Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Из них три монумента, 17 мемориалов и мемориальных комплексов, 23 памятника, два обелиска, девять иных памятных мест, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU